Loreen ha partecipato all’Eurovision 2023 e ha rappresentato la Svezia. Ha vinto questa edizione con il suo brano “Tattoo”.

Eurovision 2023, ha vinto Loreen: chi è la cantante della Svezia

Loreen ha vinto questa edizione di Eurovision, rappresentando la Svezia. Loreen è nata in Svezia da genitori marocchini berberi. La cantante è un’attivista per i diritti umani e civili, orgogliosamente bisessuale. La sua canzone Tattoo ha conquistato tutti, soprattutto i giudici che hanno deciso di farle vincere questa edizione. “Sono felicissima” ha commentato la cantante, che ha vinto questa edizione, con 583 punti e tantissimi complimenti. Al secondo posto la Finlandia, con il rapper Käärijä, altro favorito di questa edizione, che ha ottenuto 57 punti in meno con il brano Cha cha cha.

Loreen: carriera e vita privata

L’esordio di Loreen risale al 2004, quando ha partecipato al reality Idol, dopo che la sorella ha deciso di iscriverla a sua insaputa. Loreen ha lavorato anche come presentatrice televisiva su TV400, come produttrice e come regista musicale. Ha partecipato al Melodifestivalen 2011 con la canzone My Heart Is Refusing Me, diventata un successo, come molti altri suoi singoli. Nel 2012 è uscito il suo album di debutto, Neal, numero uno e disco di platino in Svezia. Nel 2017 si è presentata per la terza volta al Melodifestivalen con il brano Statements, ma non è riuscita a qualificarsi per la finale. Nello stesso anno ha pubblicato l’Ep Nude, seguito dal secondo album Ride. Nel 2023 ha preso parte a Melodifestivalen per la quarta volta, presentando il singolo Tattoo e vincendo, per poi passare all’Eurovision.

Loreen ha sei fratelli. Quando aveva sei anni i suoi genitori hanno divorziato e la madre si è trasferita con i figli a Västerås. Essendo la sorella maggiore ha avuto grandi responsabilità. Loreen è apertamente bisessuale ed è attiva in politica. Nel 2012, durante la partecipazione all’Eurovision in Azerbaigian, ha condannato le violazioni dei diritti umani nel paese. Nella stessa estate, ospitata allo Slaviansky Bazar in Bielorussia, ha incontrato prigionieri e oppositori politici. Inoltre, è stata ambasciatrice per il comitato svedese per l’Afghanistan, che l’ha portata a visitare il paese. Nel 2022 si è esibita a Sverige samlas och hjälper, evento benefico per l’invasione russa dell’Ucraina.