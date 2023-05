Eurovision 2023: le due bandiere di Marco Mengoni nella flag parade

Ha preso finalmente il via nell’Arena di Liverpool l’attesissima finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Ecco l’esordio sul palco del nostro rappresentante Marco Mengoni durante la flag parade d’apertura.

L’unico in doppia bandiera

Due vite, due bandiere. Un ingresso forte quello del cantautore di Ronciglione, che sventolava nelle mani non una ma ben due bandiere: quella tricolore dell’Italia, naturalmente, e quella della comunità LGBTQIA+. Un gesto tanto semplice quanto potente per un messaggio che è arrivato forte e chiaro. Marco è stato l’unico a sfilare in doppia bandiera nella parata d’apertura nella finale della più importante competizione musicale europea. Un’ideale profondo il suo, per cui non ha esitato a metterci la faccia davanti a milioni di telespettatori. Molte già le reazioni positive sui social: «L’Italia che ci piace, bravissimo», «C’è chi si dice attivista e chi l’attivista lo fa» e chi ancora lo ha rinominato «The Gladiator».

La sua esibizione con Due vite

Marco Mengoni si esibirà per undicesimo nella scaletta dei cantanti del contest: sul palco con Due vite, ha dichiarato ai microfoni poco prima di iniziare di non essere particolarmente in ansia e di essere invece molto orgoglioso per se stesso e per l’Italia di essere lì. Forza Marco!