Eurovision 2023, Mara Maionchi nel ruolo di commentatrice: ecco qualche curiosità su di lei

Countdown per sabato 13. Si avvicina la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e l’attesa si fa sempre più calda. Tra i commentatori Rai c’è Mara Maionchi. Tutti la conosciamo, ma qualcosa della sua lunga carriera (e vita privata) potrebbe esserci sfuggito. Vediamo di recuperare.

La famiglia e gli esordi

Mara Maionchi nasce il 22 aprile del 1941 a Bologna. Madre di Como e padre di Lucca, intraprende la carriera universitaria riscontrando sin da subito poco successo. Decide pertanto di abbandonare gli studi e di iniziare a lavorare. Nel 1959 inizia a lavorare nella discografia italiana. E da lì non ha mai smesso. Mara è sposata da oltre 30 anni con Alberto Salerno, anch’egli discografico e paroliere e insieme al quale ha fondato negli anni Ottanta l’etichetta Nisa. I due hanno avuto due figlie: Giulia e Camilla. Oggi Mara è nonna di tre nipoti: Nicolò, Mirtilla e Margherita.

La carriera tra musica e tv

Tra le punte d’acciaio della discografia italiana, durante la sua carriera di talent scout musicale Mara scopre e porta al successo numerosi artisti italiani, tra i quali Eduardo de Crescenzo, Fabrizio De André, Gianna Nannini, Mia Martini, Tiziano Ferro e Umberto Tozzi. Nel 1967 inizia una collaborazione con la Ariston Records e tre anni dopo ricopre il ruolo di addetto stampa per l’etichetta di Battisti e Mogol. Nel 1975 tocca a Dischi Ricordi, etichetta storica milanese per cui lavora prima come responsabile editoriale e poi come direttrice artistica. Nel 2008 il passaggio ai talent televisivi, esordendo nel ruolo di giudice nella prima edizione di X Factor. Dal 2019 invece è giudice di Italia’s Got Talent. Dal 2021 conduce insieme a Fedez il programma di Amazon Prime Lol: Chi ride è fuori.

La malattia

Mara Maionchi ha raccontato pubblicamente di aver sconfitto il cancro al seno. Tuttora si impegna nelle campagne di prevenzione del tumore.