Eurovision 2023: testo e significato di "Heart of steel" dei Tvorchi

Heart of steel è il singolo che il duo ucraino Tvorchi porterà sul palco dell’Arena di Liverpool nella finale dell’Eurovision Song Contest 2023.

Heart of steel, il testo

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I’m playing for the win

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel

Don’t care what you say

Or how you feel

Oh, I got a heart of steel

You just like to act a fool

Tryna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Tryna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has never been about you

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel

Don’t care what you say

Or how you feel

Oh, I got a heart of steel

Don’t care what you say

Or how you feel

Oh, I got a heart of steel

Heart of steel, il significato

Nella loro esibizione al contest musicale europeo i Tvorchi al contest musicale europeo quest’anno saranno particolarmente sotto pressione, sia perché hanno sulle spalle il peso di prendere il testimone della Kalush Orchestra che aveva trionfato lo scorso anno sia perché rappresentanti del Paese ancora oggi al centro della cronaca per via della guerra in corso. A proposito di questo, non va dimenticato che da regolamento l’Eurovision Song Contest 2023 avrebbe dovuto svolgersi proprio in Ucraina, ma per ovvie ragioni gli organizzatori hanno dovuto cambiare piano, concedendo tuttavia al Paese uno spazio speciale all’interno della prossima edizione della competizione. La canzone, dal sapore elettronico, è stata modificata in vista di Eurovision con l’aggiunta di una strofa in lingua ucraina. Il titolo del brano richiama l’acciaieria Azovstal di Mariupol, colpita dall’esercito russo durante i bombardamenti. Allo stesso tempo però il «cuore d’acciaio» è quello del popolo ucraino, che da oltre un anno sta combattendo una guerra contro (e voluta da) la Russia.