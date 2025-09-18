Eurovision 2026: Cinque Paesi Europei Minacciano di Boicottare il Contest per la Partecipazione di Israele

Scopri come la Spagna e altri quattro paesi europei si stanno unendo per opporsi alla partecipazione di Israele all'Eurovision 2026.

Con l’annuncio recente della Spagna, la questione della partecipazione di Israele all’Eurovision 2026 ha acceso un acceso dibattito. Cinque stati europei hanno dichiarato ufficialmente la loro intenzione di non partecipare al celebre concorso se Israele sarà presente. La Spagna si colloca come il primo membro dei Big Five, che include anche Italia, Germania, Francia e Regno Unito, a prendere posizione attiva in questo boicottaggio.

Le motivazioni alla base di questa decisione non sono puramente etiche. Da un lato, c’è una preoccupazione crescente per le attuali condizioni umanitarie a Gaza; dall’altro, i paesi coinvolti temono che la presenza di Israele possa politicizzare e danneggiare l’immagine dell’evento, spostando l’attenzione dalle sue origini culturali e artistiche.

La posizione spagnola e il dibattito in corso

La proposta di boicottaggio è stata avanzata dal direttore di RTVE, José Pablo López, e ha ottenuto un consenso significativo all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’emittente, con 10 voti a favore e 4 contrari. La RTVE aveva già sollevato la questione durante l’Assemblea Generale della UER (Unione Europea di Radiodiffusione), chiedendo un dibattito “profondo e serio” sulla partecipazione di Israele all’Eurovision.

Le parole del segretario generale di RTVE

Il segretario generale di RTVE, Alfonso Morales, ha evidenziato l’importanza di considerare le conseguenze negative che la presenza di Israele potrebbe avere sull’evento, sottolineando che negli ultimi anni il focus si è spostato dalle performance artistiche alle questioni politiche, a causa della presenza di Israele.

Altri paesi in azione

La posizione spagnola non è isolata. Il 9 settembre, anche l’emittente islandese RÚV ha comunicato che potrebbe non partecipare all’Eurovision se Israele sarà presente. Il direttore generale Stefán Eiríksson ha espresso dubbi sulla condotta dell’emittente israeliana e del governo, affermando che le regole del concorso potrebbero essere violate.

Le dichiarazioni di Slovenia e Irlanda

Poco prima, la Slovenia aveva espresso una posizione simile. Il 12 settembre, l’emittente irlandese RTÉ ha affermato che l’Irlanda non parteciperà se Israele sarà ammesso. La decisione finale della RTÉ dipenderà dall’ufficializzazione della posizione della UER.

Inoltre, i Paesi Bassi, attraverso l’emittente AVROSTOS, hanno dichiarato che la sofferenza umana, la mancanza di libertà di stampa e l’ingerenza politica sono in contrasto con i valori pubblici, ritenendo che la partecipazione di Israele non possa più essere giustificata alla luce della situazione attuale a Gaza.

La storia recente e le pressioni per l’esclusione di Israele

Durante l’ultima edizione dell’Eurovision, che si è tenuta a maggio a Basilea, ci sono state già pressioni per escludere Israele dalla competizione. Proteste e petizioni sono state avviate da Spagna, Islanda e Slovenia, chiedendo l’esclusione di Israele. Tuttavia, le richieste non hanno avuto successo, e l’evento ha visto un’intensa opposizione nei confronti del governo israeliano durante le sue fasi di svolgimento.

La decisione della UER riguardo la partecipazione di Israele sarà resa nota entro dicembre, dopo un processo di consultazione. A causa delle attuali controversie, le scadenze per la presentazione e il ritiro degli artisti sono state prorogate. Israele, tuttavia, ha confermato la propria presenza al contest, rimanendo fermo sulle sue posizioni nonostante le pressioni internazionali.

La questione della partecipazione di Israele all’Eurovision 2026 rappresenta un tema complesso e sfaccettato, che riflette le tensioni geopolitiche in corso e le posizioni etiche dei vari paesi coinvolti. Con l’avvicinarsi dell’edizione, le discussioni e i dibattiti sono destinati a intensificarsi ulteriormente.