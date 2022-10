Eurovision, contest “Una voce per San Marino”: già 400 iscritti

Roma, 19 ott. (askanews) – “Il 28 ottobre parte la nuova edizione di ‘Una voce per San Marino’ che si collega all’Eurovision Song Contest. È un anno diverso. L’anno scorso è arrivato in finale Achille Lauro. Quest’anno è cambiato il regolamento se la giocheranno a pari sia gli emergenti che i big. C’è la possibilità per tutti di arrivare in finale e giocarsi la carta Eurovision”. Lo ha detto ad askanews il Segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, annunciando il contest che decreterà il rappresentante di San Marino a Liverpool.

“Sono oltre 400 candidature, in aumento rispetto allo scorso anno, da 32 paesi in gara. Predominanza è italiana”, ha concluso.