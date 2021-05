Fanno inorridire i tweet di alcuni francesi sulla tragedia di Stresa vista come "karma" per l'euforia della vittoria dei Maneskin all'Eurovision

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 non va proprio giù ai francesi. Dopo l’accusa al frontman del gruppo Damiano di aver sniffato cocaina in diretta, alcuni gallici sono persino arrivati a gioire di una tremenda tragedia come quella della funivia di Stresa, sul lago Maggiore.

#Italie, l’euphorie de l’#Eurovision anéantie par la chute d’un téléphérique… P’têt qu’y z’ont dancé en entendant la victoire nationale et que tout ça a mis en branle, au diapason les filins de la cabine…Voilà! Fallait laisser la victoire à cette française et sa chanson nulle pic.twitter.com/TypUesWmB2 — Bedeef (@Bedeef1) May 23, 2021

La Francia esagera

Su Twitter qualcuno ha infatti nominato il karma pronunciando battute terribili del tenore di: “L’Italia che vince il giorno prima grazie a una striscia e perde una funivia il giorno dopo per lo stesso motivo.

Le droghe sono uno schifo”. O ancora: “Italia, l’euforia dell’Eurovision spazzata via dalla caduta di una funivia. Forse hanno ballato lì sopra quando hanno sentito di aver vinto e tutto si è messo in moto, causando il danno ai cavi della cabina. Ecco qua!”.