Una grande sorpresa all’Eurovision 2023. La principessa Kate Middleton ha suonato il pianoforte con la Kalush Orchestra, che ha vinto nel 2022.

Eurovision, Kate Middleton al pianoforte con la Kalush Orchestra: la band ucraina ha vinto nel 2022

Una grande sorpresa all’Eurovision 2023. La principessa Kate Middleton ha suonato il pianoforte durante l’esibizione della band ucraina campionessa in carica, la Kalush Orchestra. La band, che ha vinto nel 2022, ha aperto il 67esimo Eurovision, a Liverpool, con un video di Stefania, girato nella stazione metro Maidan Nezalezhnosti di Kiev. L’organizzazione della manifestazione ha negato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di parlare durante l’evento, ma il governo britannico e la Royal Family sembrano essersi schierati, mostrandolo in questo modo. La principessa ha sempre avuto una grande passione per il pianoforte.

La performance di Kate Middleton e della Royal Family

La performance di Kate Middleton era stata registrata in precedenza, nella Crimson Drawing Room nel castello di Windsor. Successivamente sono anche comparsi, in un altro filmato, il suocero re Carlo II e la regina consorte Camilla. In questa particolare esibizione, Kate Middleton, vestita di blu da Jenny Packham, con orecchini che un tempo appartenevano alla regina Elisabetta II, ha suonato insieme ad altri grandi nomi della musica, come Andrew Lloyd-Webber, Sam Ryder, Ballet Black, Joss Stone e Bolt Strings. Un accompagnamento speciale per la Kalush Orchestra.