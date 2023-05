Eurovision: la storia dietro le Vesna, rappresentanti della Repubblica Ceca

La Repubblica Ceca non ha mai vinto l’Eurovision Song Contest, che possa essere questa la volta buona? Il paese presenta un’interessante proposta che miscela pop e folk, con una tematica femminista. Si tratta delle Vesna, in gara con ‘My sister’s crown‘.

La Repubblica Ceca, con le Vesna, porta un brano dalla tematica femminista all’Eurovision 2023

Il nome della band s’ispira a quello della divinità femminile slava della giovinezza e della primavera. In patria quello delle Vesna è un progetto ben noto, grazie anche al disco d’esordio ‘Pátá bohyně’, lanciato durante un concerto dell’Orchestra sinfonica nazionale ceca e con cui hanno ottenuto una nomination come Rivelazione dell’anno.

Scritto da Kateryna Vatchenko, Patricie Kaňok e Tanita Yankova, con musica a cura di Adam Albrecht, Michal Jiráň, Patricie Kaňok, Šimon Martínek e Tanita Yankova, con ‘My sister’s crown‘ rappresenteranno il proprio paese all’Eurovision, lanciando un importante messaggio di empowering femminile.

La corona a cui fanno riferimento è in realtà un oggetto immateriale: rappresenta i valori della donna, che nessuno potrà portare via dalla sua testa. Le Vesna intendono anche lanciare un messaggio di solidarietà femminile, come sarà possibile vedere anche nella performance che hanno preparato per Liverpool.