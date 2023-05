Eurovision, la Svizzera di Remo Forrer canta la guerra in 'Watergun'

Dopo aver ottenuto il podio nel 2021 e la finale conquistata lo scorso anno a Torino, la Svizzera si ripresenta al pubblico dell’Eurovision Song Contest presentando il giovanissimo Remo Forrer con un brano che si candida a stupire: ‘Watergun‘. Ecco il significato della canzone.

La Svizzera schiera in campo all’Eurovision 2023 Remo Forrer: ecco il significato della sua ‘Watergun‘

La delicata pop-ballad presentata da Remo è accompagnata da un videoclip in cui il giovane cammina nell’oscurità, ricordando attraverso alcuni passaggi della canzone come da bambino si divertisse a fingersi un soldato insieme ai suoi amici.

La realtà però è ben diversa. Fare il soldato non è una sua aspirazione, combattere una guerra insensata non può rientrare nei suoi piani. Così lo svizzero prende le distanze da un atto feroce come la guerra, enfatizzando la differenza tra armi giocattolo ed armi vere.

“La mia generazione deve convivere con le conseguenze di decisioni sbagliate che non ha preso“, ha dichiarato il 21enne sul sito di SRF, aggiungendo: “Tuttavia, sono fiducioso che si possa cambiare qualcosa“.

Chi è Remo Forrer?

Cresciuto avvolto dalla musica, grazie ad una famiglia di musicisti, Remo Forrer s’è fatto notare alla terza edizione di The Voice of Switzerland, dove ha trionfato nel 2020.

L’approccio alla musica è arrivato prima con lo studio della fisarmonica e del pianoforte, per poi passare al canto poco dopo. Intanto s’è costruito una nutrita fan base su TikTok ed Instagram, social network che utilizza con costanza.

Per Remo Forrer, la partecipazione all’Eurovision 2023 è un sogno che si realizza: “è incredibilmente stimolante trovarmi in un luogo in cui tutti i partecipanti condividono la stessa passione per la musica“.