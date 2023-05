In questa edizione dell’Eurovision Song Contest 2023, sembra essersi compiuto addirittura un miracolo. La voce di Marco Mengoni ha conquistato San Marino, che per la prima volta ha dato 12 punti all’Italia.

Eurovision, San Marino dà 12 punti all’Italia: “Mengoni ha fatto il miracolo”

Un miracolo all’Eurovision Song Contest 2023? Ironicamente parlando, sembra proprio di si. E sui social network non si sta parlando d’altro. Una vittoria davvero molto particolare quella di cui vi stiamo parlando, mentre i fan della kermesse canora gridano al miracolo. La voce di Marco Mengoni ha conquistato anche lo Stato di San Marino, che ha donato 12 punti votando per l’Italia, lasciando tutti senza parole. Il “gesto di pace” non è passato inosservato e ha conquistato gli utenti dei social, che sono rimasti molto sorpresi. “Pace fatta” è stato commentato. “Mengoni ha fatto il miracolo” è un altro commento.

Marco Mengoni: “Un bacio a San Marino”

Marco Mengoni ha voluto salutare San Marino con un caloroso “bacio a tutti quanti“. I punti regalati dallo Stato di San Marino fanno scalpore in quanto i cinque giurati sammarinesi non hanno mai dato un significativo supporto ai cantanti italiani in gara. Si tratta di una grande vittoria per Marco Mengoni, che è riuscito a riunificare due Stati che da quasi 10 anni, con la questione dei mancati punti all’Italia, regalano divertimento e meme sul web. Quest’anno la Repubblica di San Marino ha sorpreso tutti. “Ciao San Marino” è il ringraziamento di Marco Mengoni.