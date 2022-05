Eurovision Song Contest 2022: l’Ucraina esulta! Vince questa edizione la Kalush Orchestra

Con l'annuncio del vincitore cala il sipario sull'Eurovision Song Contest di Torino. A trionfare in questa edizione è la Kalush Orchestra.

Chi sarà il successore dei Maneskin? Questa è la domanda che ci siamo posti per un anno intero. Finalmente il tanto atteso momento è arrivato. A trionfare in questa edizione dell’Eurovision Song Contest è stata la Kalush Orchestra. Si tratta questa di una vittoria che ha mandato un segnale forte e chiaro ossia il messaggio di un’Europa che vuole e deve lottare per la pace.

Il suono della bellezza in questa notte è ucraino.

Eurovision Song Contest 2022, un risultato arrivato dopo mille sorprese

Se è vero che per certi versi la vittoria dell’Ucraina era stata pronosticata già nei giorni scorsi è altrettanto vero che il risultato del trionfo della Kalush Orchestra è arrivato in modo a tratti inaspettato. Secondo i voti assegnati dalla giuria di qualità il Regno Unito ha primeggiato dall’inizio alla fine nonostante l’Ucraina sia stata in grado di tenere testa.

Il televoto però ha ribaltato ogni equilibrio della classifica: l’Italia che ha preso 110 punti si è posizionata sesta. A sorpresa Spagna e Svezia hanno raggiunto rispettivamente il terzo e quarto posto. Medaglia d’argento invece per il Regno Unito e Sam Ryder che ha comunque incantato il pubblico con la sua meravigliosa voce. La ciliegina sulla torta sono stati però i 439 punti assegnati all’Ucraina che le hanno permesso di trionfare sul tetto d’Europa.

Il messaggio del presidente Zelensky

Nel frattempo non si è fatto attendere il messaggio del presidente del Ucraina Zelensky che nell’annunciare la vittoria ha dichiarato: “Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa! L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà l’Eurovision! […] Per la terza volta nella sua storia. E credo, non l’ultimo. Faremo del nostro meglio per ospitare un giorno i partecipanti all’Eurovision e gli ospiti nella Mariupol ucraina.

Libera, pacifica, ricostruita! Grazie per avere fatto vincere la Kalush Orchestra e grazie a tutti coloro che hanno votato per noi! Sono sicuro che il nostro trionfo vittorioso nella battaglia con il nemico non è lontano. Gloria all’Ucraina!”.