Eurovision Song Contest 2023: chi è il commentatore Gabriele Corsi: la carriera e la vita privata

Reazione a Catena, Deal with it – Stai al gioco…questi sono solo alcuni dei programmi che hanno visto Gabriele Corsi come conduttore televisivo. In questi giorni, come in molti sapranno, Corsi è impegnato come commentatore dell’Eurovision Song Contest per l’Italia, in coppia con Mara Maionchi, eppure in molti non sanno che la sua carriera parte da lontano.

Eurovision Song Contest, chi è Gabriele Corsi

Nato a Roma il 29 luglio del 1971, Gabriele Corsi ha iniziato a fare spettacolo fin dalla sua giovanissima età. Nel 1990 viene ammesso all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ma verrà in seguito espulso dopo aver avuto alcuni screzi con un suo professore. Il suo percorso nel mondo del teatro proseguirà all’interno del Susan Strasberg’s Actor dove otterrà il diploma. Contestualmente si laurea in scienze politiche all’università La Sapienza di Roma.

I primi successi

La carriera di attore di Gabriele Corsi inizierà nientemeno ne “Il Maresciallo Rocca”, serie di metà anni ’90-primi anni 2000 che vede il grande Gigi Proietti come protagonista. Qui vestirà i panni di Michele Falcetti. L’exploit avverrà tuttavia nel 2002 quando fonderà con Furio e Giorgio il mitico trio Medusa. Il grande successo di pubblico lo otterrà con Reazione a Catena che condurrà nel 2018. Sotto la sua conduzione, il programma farà il pieno di ascolti, ma la Rai purtroppo sceglie di non confermarlo.

Il resto è oramai storia. Nel 2019 approda sul Nove dove condurrà diversi programmi tra cui il più recente “Don’t Forget the Lyrics!”, mentre dal 2021 è uno dei commentatori dell’Eurovision Song Contest.

La vita privata

Dal 2002 Gabriele Corsi è sposato con Laura Pertici. La coppia ha avuto due figli, un maschio e una femmina: Margherita e Leonardo.