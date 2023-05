Eurovision Song Contest, la diretta della finalissima: Mengoni entra con la bandiera LGBT

La finalissima dell’Eurovision Song Contest è appena iniziata. Questa sera vedremo finalmente sul palco Marco Mengoni che ha trionfato alla scorsa edizione di Sanremo con “Due vite”: ce la farà a vincere anche in Europa?

DUE VITE È IL BRANO CHE VOI TUTTI CHE ABITATE ALL’ESTERO DOVETE VOTARE CON CODICE 11!💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻Questa esibizione ha emozionato tutti,compreso Marco❤️❤️❤️❤️❤️Il Re della Vera Musica è solo MARCO MENGONI❤️❤️❤️❤️❤️Grazie Marco☀️☀️☀️☀️☀️#ESCita #Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/Tkl3bHycE8 — Miriam Di Maio (@MiriamDiMaio1) May 13, 2023

È arrivato il momento dell’Italia

Anche l’Italia ha avuto finalmente il suo momento di gloria sul palco dell’Eurovision di Liverpool. Marco Mengoni ha regalato un’esibizione piena di emozione e davvero superlativa. Da segnalare che nelle immagini che precedono l’esibizione vediamo Mengoni in sella ad una moto alle quali si vanno ad aggiungere degli scorci del Circo Massimo. La coreografia porta la firma di Yoann Bourgeois.

Siamo quasi a metà gara

Siamo quasi arrivati a metà gara. Sono già dieci i Paesi saliti sul palco e tra questi ci sono già due i big five che abbiamo sentito cantare, vale a dire la francese La Barra con Évidemment e la spagnola Blanca Paloma che ha presentato la sua Eaea. Si sono poi esibiti il cipriota Andrew Lambrou con la bellissima Break A Broken Heart, la Serbia (Luke Black – Samo Mi Se Spava), la Mimicat del Portogallo (Ai Coracao), lo svizzero Remo Forrer della Svizzera che ha cantato Watergun e ancora la polacca Blanka che ha portato la sua “Solo”. La prima ad aprire le danze era stata invece l’Austria con “Who The Hell Is Edgar?” di Teya & Salena.

Il Lussemburgo tornerà a gareggiare dopo oltre 30 anni: l’annuncio

Nel corso della diretta dell’Eurovision è stato dato un annuncio per certi versi già atteso nelle scorse ore. Il Lussemburgo rientrerà nell’Eurovision Song Contest a 31 anni di distanza. Stando a quanto si apprende, da qualche tempo EBU era in contatto con il Governo lussemburghese, ma l’operazione aveva richiesto del tempo per via del fatto che RTL Télé Lëtzebuerg è di proprietà privata.

Mengoni fa l’ingresso con la bandiera della comunità LGBT

Il nostro rappresentante dall’Italia Marco Mengoni in questo Eurovision Song Contest di Liverpool ha fatto un ingresso in grande stile. Oltre alla bandiera tricolore aveva tra le mani anche quella della comunità LGBT. Il messaggio è arrivato forte e chiaro. La sua esibizione promette di essere indimenticabile.

Eurovision Song Contest, ecco quando Mengoni salirà sul palco

Scopriamo chi si esibirà in ordine di apparizione:

1. Austria: Teya & Salena, Who the hell is Edgar?

2. Portogallo: Mimicat, Ai coração

3. Svizzera: Remo Forrer, Watergun

4. Polonia: Blanka, Solo

5. Serbia: Luke Black, Samo mi se spava

6. Francia: La Zarra, Évidemment

7. Cipro: Andrew Lambrou, Break a broken heart

8. Spagna: Blanca Paloma, Eaea

9. Svezia: Loreen, Tattoo

10. Albania: Albina & Familja Kelmendi, Duje

11. Italia: Marco Mengoni, Due Vite

12. Estonia: Alika, Bridges

13. Finlandia: Kaarija, Cha cha cha

14. Repubblica Ceca: Vesna, My sister’s crown

15. Australia: Voyager, Promise

16. Belgio: Gustaph, Because of you

17. Armenia: Brunette, Future lover

18. Moldavia: Pasha Parfeni, Soarele si luna

19. Ucraina: Tvorchi, Heart of steel

20. Norvegia: Alessandra, Queen of kings

21. Germania: Lord of the Lost, Blood & glitter

22. Lituania: Monika Linkyt?, Stay

23. Israele: Noa Kirel, Unicorn

24. Slovenia: Joker Out, Carpe diem

25. Croazia: Let 3, Mama sc!

26. Regno Unito: Mae Muller, I wrote a song