Eurovision Song Contest, la Rai ha annunciato tre prime serate

L'inizio dell'edizione del 2023 dell'Eurovision Song Contest è sempre più vicino. Ecco su quali canali andrà in onda.

L’edizione del 2023 dell’Eurovision Song Contest è sempre più vicina. Quest’anno la kermesse europea canora verrà ospitata nel Regno Unito e precisamente a Liverpool, città che ha dato i natali ai Beatles.

Ricordiamo che l’Italia, quest’anno rappresentata da Marco Mengoni, insieme ad altri quattro Paesi (i cosiddetti big “5”) e l’Ucraina, Paese vincitore della passata edizione, accederà di diritto alle finali il prossimo 13 maggio. La Rai, attraverso un comunicato stampa ha annunciato che saranno ben tre le prime serate riservate all’Eurovision.

Eurovision Song Contest, tre prime serate per la Rai: in quali canali

Più nello specifico le due semifinali, fissate nei giorni 9 e 11 maggio verranno trasmesse a Rai 2. Nella rete ammiraglia della televisione di Stato andrà in onda la finalissima del 13 maggio. Da segnalare che su Rai Radio 2 sarà invece trasmesso in simulcast il commento di tutte le serate. Non solo. Sarà possibile seguire l’intera manifestazione anche su Raiplay.

Chi presenterà l’Eurovision Song Contest quest’anno

Il testimone di Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan sarà preso dalle cantanti Alisha Dixon e Julia Sunina. Presente anche Graham Norton, uno dei conduttori più noti in patria. Nel frattempo Marco Mengoni ha così dichiarato: “Non vedo l’ora di essere a Liverpool e sono orgoglioso di rappresentare il mio paese, intraprendo questa nuova avventura con lo stesso spirito con cui ho deciso di affrontare Sanremo: mi voglio divertire, voglio portare su quel palco tutto me stesso”.