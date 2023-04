Eurovision Song Contest, spot Rai tra ironia e Mengoni sognatore

Roma, 27 apr. (askanews) – Si gioca sul filo dell’ironia nello spot che vede protagonista Marco Mengoni (portabandiera dell’Italia a Eurovision Contest 2023, in qualità di vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo), svegliato di soprassalto da uno speaker radiofonico che lo annuncia come protagonista di ESC 2023, evento previsto per la sera stessa. Marco esce di casa in un balzo per raggiungere l’Arena di Liverpool e sulla sua strada incontra e si scontra con una serie di personaggi che lo accompagnano alla ricerca di un mezzo per raggiungere la sua meta, ma una volta seduto in taxi Mengoni finalmente si rilassa scoprendo che è stato tutto un sogno, mancano infatti ancora alcuni giorni ad Eurovision e può quindi tornare a dormire sereno.

Condotte da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, le due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023 saranno trasmesse martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21 su Rai 2 (precedute da due anteprime alle 20.15) mentre la finale di sabato 13 maggio, sempre condotta dal duo Maionchi-Corsi, andrà in onda alle 20.40 su Rai 1. Su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre il commento in simulcast delle tre serate sarà invece affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo.