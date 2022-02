Eurovision, Tananai riceve una proposta dall’ambasciatrice della svizzera

Tananai ha ricevuto una curiosa proposta da parte dell'ambasciatrice della Svizzera. Come ha risposto il cantante.

Nonostante il 25esimo posto raggiunto al Festival di Sanremo, Tananai con il brano “Sesso occasionale” in queste ultime settimane sta mietendo un buon successo di pubblico. Il giovane artista infatti ha preso con una giusta dose di ironia il risultato portato a casa tanto da averlo addirittura festeggiato.

Non solo. Tananai, seppur scherzando aveva manifestato il suo interesse a partecipare all’Eurovision: “Mi dicono che l’Azerbaijan non ha ancora presentato un candidato per l’Eurovision”, ha aveva scritto.

Pronto pianeta Terra? Qui ancora tutto strano https://t.co/qU9qYPRPGX — Tananai (@Tananai5) February 11, 2022

Eurovision, Propaganda Live invita alcuni Paesi Europei a considerare Tananai

Anche la tramissione Propaganda Live si era unita a questa sorta di “carica” ricordando che Tananai sarebbe stato disponibile a prendere parte alla kermesse canora europea: “Vi ricordiamo che Tananai è libero e disponibile”, avevano scritto rivolgendosi a Paesi quali Cipro, Malta o ancora Svizzera.

Non è mancata a questo punto la replica di Tananai che retwittando ha scritto: “Pronto Pianeta Terra? Qui ancora tutto strano”.

Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma https://t.co/dK51g9OycC — Tananai (@Tananai5) February 12, 2022

La curiosa proposta dell’Ambasciatrice della Svizzera per Tananai

Ad ogni modo, che sia ironico o meno, la Svizzera ha risposto attraverso una sua ambasciatrice. La diplomatica Monika Schmutz Kirgöz ha scritto: “Caro Tananai ti aspetto in Ambasciata per un’audizione e un duetto”. “Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma”, ha replicato infine prontamente il cantante.