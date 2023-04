Eurovita: fonti Ivass, nulla è cambiato, a lavoro per soluzione più appropriata**

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Nulla è cambiato. Il commissario sta continuando a lavorare insieme ai ministeri e all'Ivass, oltre che con le compagnie e le banche, per definire la soluzione più appropriata" per Eurovita. E' quanto dicono, interpellate dall'Adnkr...

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Nulla è cambiato. Il commissario sta continuando a lavorare insieme ai ministeri e all'Ivass, oltre che con le compagnie e le banche, per definire la soluzione più appropriata" per Eurovita. E' quanto dicono, interpellate dall'Adnkronos, fonti dell'autorità di vigilanza in merito ad articoli di stampa di oggi sulla situazione della compagnia assicurativa, in amministrazione straordinaria da fine marzo.