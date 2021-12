Roma, 14 dic (Adnkronos) – Sul fine vita "siamo in colpevole ritardo. Spero ci sia una legge condivisa dal Parlamento, non si può più aspettare, il prima possibile si deve andare in Parlamento con una legge di civiltà, il Parlamento deve assolutamente fare una legge".

Lo ha detto Roberto Fico agli auguri con l'Asp.