Eutanasia: Gozi, 'bene Francia ora aprire discussione anche in Italia'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Oggi il presidente Emmanuel Macron ha ricevuto la Convenzione cittadina, composta da 184 francesi estratti a sorte, che negli ultimi mesi hanno dibattuto sul tema del fine vita. Il presidente francese ha detto di volere un progetto di legge entro la fine dell’estate 2023". Così Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

"Quello del fine vita è un tema che ci riguarda tutti da vicino, una delle grandi questioni della società odierna che andrebbe affrontata senza ideologismi o slogan propagandistici. Oltre al merito, è importante anche il metodo seguito da Macron: per decidere, dobbiamo ascoltare i cittadini e coinvolgere quante più persone in questo dibattito; dobbiamo mettere insieme democrazia partecipativa e democrazia rappresentativa. Fino ad oggi, in Italia una proposta di legge di iniziativa popolare e tante iniziative civiche sono state sempre ignorate dal Parlamento. È arrivato il tempo di aprire una discussione in maniera aperta anche nel nostro Paese, si tratta di una questione di civiltà”.