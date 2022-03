Eutanasia: Letta, 'dalla Camera un segnale importante, ottimo lavoro'**

Roma, 10 mar (Adnkronos) – "Abbiamo approvato la legge, non ci avrei sperato, ma c'è stato un ottimo lavoro del Parlamento in questi giorni e in queste settimane e si è arrivati alla votazione. Il testo è stato approvato con un maggioranza abbastanza importante, larga, adesso andrà al Senato e mi auguro che il Senato faccia la sua parte il più rapidamente possibile".

Lo ha detto Enrico Letta sul canale Twich di Ivan Grieco a proposito dell'eutanasia.

"Si dice sempre che il Parlamento non lavora, non approva nulla, è una specie di porto delle nebbie. Nonostante le difficoltà e le divisoni la Camera ha dato un segnale molto importante", ha sottolineato il segretario del Pd.