Eutanasia: Maiorino (M5S), 'avanti con dialogo per ok definitivo'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "Il disegno di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita approda in Senato dopo l'ok della Camera, siamo chiamati ad occuparci di un argomento avvertito come molto sensibile e di grande importanza da milioni di italiani. Lo dimostra anche il fatto che sono stati più di un milione quelli che hanno sottoscritto la richiesta del referendum, poi bocciata dalla Consulta.

Abbiamo il dovere di condurre in porto questo testo nello scorcio finale di legislatura e dare all'Italia una legge di civiltà". Così Alessandra Maiorino, capogruppo M5S in commissione Giustizia e relatrice del disegno di legge sul fine vita.

"Mi auguro – aggiunge – che si possano abbandonare slogan e ideologismi e si riesca a lavorare per rispondere alla domanda di diritto alla dignità e all'autodeterminazione che viene dal Paese. Il Movimento 5 Stelle conduce questa battaglia dall'inizio della legislatura e alla Camera ha contribuito in maniera decisiva alla definizione di una buona sintesi, costruita attraverso un dialogo positivo tra le forze politiche.

Faremo lo stesso al Senato, guidati come sempre dalla volontà di far fare all'Italia un passo in avanti nell'affermazione dei diritti".