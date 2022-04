Eutanasia: Malpezzi, 'speriamo in discussione serena e seria'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “La commissione Giustizia si trova impegnata ad affrontare diversi temi etici a partire dalla legge sul fine vita che dovrebbe essere incardinata martedì prossimo. Noi ci aspettiamo che ci sia una discussione serena perché questa è una legge che i cittadini italiani stanno aspettando da troppo tempo; una legge che guarda alla sofferenza di tante persone e di tante famiglie.

Noi come Partito democratico ci aspettiamo serietà nell’affrontare questo tema". Lo ha affermato Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ospite di 'Sky agenda' su Sky Tg24.

"Serve un percorso ordinato senza sbavature: la Corte costituzionale -ha ricordato l'esponente Dem- si è pronunciata e noi come legislatori -che purtroppo anche in questa circostanza arriviamo in ritardo- abbiamo un’occasione che non possiamo perdere. Abbiamo il dovere di rispondere alle richieste di cittadini che vivono una sofferenza profonda e che aspettano questa legge davvero da troppo tempo”.