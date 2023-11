Eutanasia: morte Sibilla Barbieri, all'attenzione pm Roma autodenuncia Cappato**

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - E’ stata trasmessa in Procura a Roma l’autodenuncia presentata nei giorni scorsi ai carabinieri dal responsabile legale dell'Associazione Soccorso Civile, Marco Cappato, in merito al suicidio assistito dell'attrice Sibilla Barbieri, paziente oncologi...

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – E’ stata trasmessa in Procura a Roma l’autodenuncia presentata nei giorni scorsi ai carabinieri dal responsabile legale dell'Associazione Soccorso Civile, Marco Cappato, in merito al suicidio assistito dell'attrice Sibilla Barbieri, paziente oncologica terminale morta in Svizzera.

L’autodenuncia è ora all’attenzione del procuratore capo Francesco Lo Voi e del procuratore aggiunto Paolo Ielo ai quali spetta adesso decidere come procedere. Oltre a Cappato si era autodenunciato anche il figlio dell’attrice e nella stessa occasione era stata depositata anche una denuncia contro la sanità del Lazio "in quanto Sibilla – spiegava una nota – era in realtà in possesso di tutti i requisiti previsti dalla sentenza Cappato/Antoniani per l'accesso alla morte volontaria in Italia".