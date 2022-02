Eutanasia: relatore Provenza, 'fiducioso su via libera legge, occasione dignità Parlamento'**

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – "La parola più usata dal presidente Mattarella nel suo discorso qui alla Camera è stata 'dignità'. Ecco se la dignità del Parlamento deve manifestarsi, non c'è occasione migliore che approvare finalmente una legge che ponga fine alle sofferenze inaudite di tante persone".

Nicola Provenza dei 5 Stelle è il relatore assieme al dem Alfredo Bazoli del testo sul suicidio assistito domani in aula alla Camera. "Sono fiducioso sul via libera", dice all'Adnkronos.

Provenza ma la maggioranza rischia di spaccarsi in aula, non è così? Sono stati presentati oltre 200 emendamenti… "Domani mattina ci sarà un comitato dei 9 e con il collega Bazoli esamineremo gli emendamenti ma io sono fiducioso". In che modo? "Ho fiducia nella volontà dei relatori ma anche delle forze politiche visto che in commissione siamo già riusciti ad affrontare temi che sembravano irrinunciabili facendo qualche passo avanti e qualche passo indietro.

Abbiamo fatto un lavoro di sintesi importante, il testo uscito dalla commissione è un testo che ha un equilibrio tra le varie posizioni".

La Lega però, ad esempio, lo considera insufficiente… "La mediazione non può accontentare tutti. Abbiamo lavorato cercando di trovare un equilibrio sulle garanzie a tutela delle persone che richiedono la procedure del suicidio assistito, tra chi voleva introdurre moltissimi paletti e chi non voleva metterli proprio. Ma quella sintesi è stata raggiunta e io credo che il Parlamento non mancherà di dare finalmente una risposta -sollecitata anche dalla Corte Costituzionale- su un tema delicato ed eticamente sensibile, ma che non è possibile rimandare di fronte al Paese".