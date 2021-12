Eutanasia: Verini (Pd), 'dobbiamo dare una risposta, Parlamento sia all'altezza' (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – "Allora, non possiamo e non dobbiamo fallire proprio per la delicatezza del tema, che riguarda quella zona grigia che sta tra la vita e la morte delle persone, proprio per difendere il diritto costituzionale e umano delle persone a vivere e a decidere di vivere con dignità e libertà, il diritto, quindi, di decidere di se stessi, fino all'ultimo atto della propria esistenza, magari ponendo fine a una vita ridotta ad insopportabile sopravvivenza", ha proseguito.

"Credo che la sentenza della Corte traduca proprio il principio della pietas, ed è a queste che il Parlamento deve dare una risposta. Il testo presentato dai relatori va secondo noi in questa direzione; ci sarà ancora un dibattito, ci saranno interventi e proposte emendative che verranno probabilmente anche da questa parte dell'emiciclo, però l'auspicio e, se ci è consentito, anche l'appello a tutti noi, è che questo confronto sia alto e serio davanti al Paese e rappresenti davvero un Parlamento pienamente all'altezza dei suoi compiti e dei suoi doveri", ha sottolineato Verini.