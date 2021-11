Eva Cantarella racconta “Le diversità della donna”

Roma, 26 nov. (askanews) – “Fin dal momento in cui è nata la donna nel mito, le donne sono state vittime di ingiustizie, anche feroci talvolta, perseguitate, fino a un tempo relativamente recente. Le cose nei secoli sono cambiate, ma il vero grande cambiamento è accaduto circa 60 anni fa, quando il patriarcato ha iniziato a essere sgretolato. Questo non vuol dire che le discriminazioni siano sparite, ma che noi che viviamo oggi siamo fortunate a non essere vissute molto prima”.

Così Eva Cantarella parla della condizione della donna fino ad oggi.

Un’anteprima da “Lezioni d autore – TV Sessions”, le masterclass d autore di Feltrinelli in prima tv su laF (Sky 135) in onda a partire da lunedì 29 novembre alle ore 21.10, con Alessandro Baricco, Eva Cantarella, Telmo Pievani, Chiara Valerio, Chiara Gamberale, Giacomo Papi, Gad Lerner e Paolo Di Paolo. Una selezione di lezioni-spettacolo, in onda in prima serata ogni lunedì e disponibile anche on demand su Sky e su Sky Go.

Quando il linguaggio della letteratura è cambiato per sempre? Quali sono gli amori che hanno influito nella letteratura e nella cultura pop? Quale è stata la rappresentazione della donna nei miti greci e romani e cosa rimane oggi di quel racconto? Queste e altre le domande e le riflessioni che verranno affrontate, saltando tra letteratura, sociologia, scienza e natura, matematica, amore, satira e storia: 8 ambiti affrontati da 8 autori, uno a puntata, che condividono le loro storie e la loro conoscenza in un viaggio tra formazione ed entertainment, tra passato e presente, alla ricerca di chiavi di lettura, punti di riferimento, passaggi evolutivi fondamentali per comprendere e orientarsi nella complessità degli aspetti culturali e sociali contemporanei. Protagonista del primo appuntamento il 29 novembre, Alessandro Baricco, in “Le parole della Letteratura – La leggerezza, la ferocia, la pazienza”.