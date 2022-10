Eva Grimaldi, l’amore per Imma: “Il mio ex mi accarezzava e io pensavo a lei”

Eva Grimaldi ha confessato alcuni retroscena inediti sull'inizio della sua storia d'amore con Imma Battaglia.

Per la prima volta Eva Grimaldi ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Imma Battaglia, iniziata due anni dopo la fine della sua unione con l’imprenditore Fabrizio Ambroso.

Eva Grimaldi: la confessione su Imma Battaglia

A detta di Eva Grimaldi quello da lei provato per Imma Battaglia sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma l’attrice ha dovuto attendere quasi due anni prima di poter stare finalmente accanto a quella che un giorno sarebbe diventata sua moglie.

All’epoca del loro primo incontro infatti, Eva era legata all’imprenditore Fabrizio Ambroso. “Alla prima carezza del mio ex, per tre secondi ho pensato a Imma”, ha dichiarato Eva Grimaldi, e ancora: “Quella sera l’abbiamo finita a mangiare patatine e birra a un tavolino. E le ho dato il mio numero di telefono. Poi ho cominciato a stalkerizzarla: mi era entrata nel cuore come un proiettile”. Imma Battaglia dal canto suo ha dichiarato:

“Io ero impegnata e sono fedele.

Ma il suo dolore mi aveva turbata. E poi aveva un modo molto divertente di corteggiarmi, sembrava un’adolescente. Tipo che se le dicevo che amavo il tennis, lei si comprava gonnellina e scarpette”.

Le due sono convolate a nozze nel 2019 e oggi, insieme, sono più unite e felici che mai. Nel 2022 le due non hanno fatto segreto di voler avere un figlio insieme e in tanti tra i loro fan si chiedono cosa riserverà alla coppia il futuro.