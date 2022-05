Eva Henger: come sta e quando lascerà l’ospedale

Eva Henger ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha svelato per quanto tempo dovrà restare in ospedale.

In collegamento dal salotto tv di Barbara D’Urso, Eva Henger ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo il terribile incidente d’auto da lei avuto lo scorso 29 aprile.

Eva Henger: come sta

Eva Henger si trova ricoverata alla Clinica Parioli di Roma dove nelle scorse ore ha subito un delicato intervento per le fratture riportate al piede.

Dal salotto tv di Pomeriggio Cinque l’ex attrice ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni ma ha anche precisato che dovrà subire un secondo intervento nei prossimi giorni.

Nelle scorse settimane l’ex attrice era stata molto preoccupata per via di un braccio che era quasi andato in setticemia ma poi fortunatamente la situazione era rientrata grazie all’aiuto dei dottori. La Henger ha precisato che non potrà lasciare la clinica prima di un mese, e in tanti tra i fan sui social le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione.

L’incidente

L’ex attrice ha avuto un incidente d’auto mentre si trovava con suo marito, Massimiliano Caroletti, e si stava recando in Ungheria per acquistare un cane per sua figlia Jennifer. I due hanno avuto un frontale contro un’auto guidata da due anziani, che sarebbero morti durante l’incidente. Nei giorni scorsi Eva Henger ha raccontato dall’ospedale il grande spavento vissuto quando ha creduto che suo marito fosse morto.

I due hanno trascorso alcuni giorni in ospedali diversi, ma nei giorni scorsi hanno potuto finalmente vedersi.

“Ho rischiato grosso, avevo la mano completamente nera. E ho avuto molto paura”, ha dichiarato l’ex attrice dopo l’incidente.