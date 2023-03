Eva Henger contro Alessia Marcuzzi per il Canna-Gate

A distanza di anni dall’esplosione del Canna-Gate all’Isola dei Famosi, Eva Henger è tornata a scagliarsi contro Alessia Marcuzzi. L’ex attrice porno ha ancora il dette avvelenato per quanto accaduto in Honduras.

Eva Henger è intervenuta nel programma radiofonico Turchesando ed è tornata a parlare di quanto accaduto nel corso della sua esperienza all’Isola dei Famosi. L’ex attrice porno è stata colei che ha dato inizio al Canna-Gate, accusando Francesco Monte di aver fumato erba in Honduras. Ancora oggi, Eva è convinta della sua versione dei fatti e sostiene che la conduttrice Alessia Marcuzzi si sia comportata male.

Eva ha dichiarato:

“Diciamo che non sono rimasta bene della Marcuzzi, la conoscevo da tanti anni. L’ho ritenuta una persona simpatica, la ritengo ancora brillante. A lei sono stati dati ordini su come reagire (si riferisce al Canna-Gate, ndr), cosa fare. Ma da lei mi sarei aspettata che facesse quello che ritenesse migliore. Mi è dispiaciuto per lei, le hanno dato brutti consigli”.

La Henger è rimasta delusa dalla Marcuzzi, ma ha sottolineato che si è comportata in quel modo per volere di terze persone.

Quanto accaduto all’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi, le è servito da lezione. E’ anche per il Canna-Gate, infatti, che ha deciso di rifiutare tutti i reality. Ha rivelato:

“L’Isola non la rifarei mai. Non sono adatta. È stato un disastro, dall’inizio alla fine. È stata un’esperienza traumatica. Il GFVip? Non lo farei. Me l’hanno proposto ma non mi interessano più i reality. (…) Quando ho fatto La Fattoria, avevo tanta grinta, sono partita con un cuore più leggero. Mi sono goduta questo reality, è stato meraviglioso. Adesso con questa età ho un altro atteggiamento, poi mi hanno deluso le persone. La cosa più dura è la convivenza, tutti vogliono essere protagonisti”.