Eva Henger difende Mercedesz: “Bullismo contro di lei all’isola”

Eva Henger è stata travolta da una valanga di critiche dopo che ha preso le difese di sua figlia Mercedesz via social.

Eva Henger contro Mercedesz Henger

Sui social in tanti non hanno affatto gradito le parole spese da Eva Henger nei confronti di sua figlia Mercedesz, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi.

L’attrice – attualmente ricoverata in ospedale a seguito di un grave incidente d’auto – ha invitato i suoi fan a votare per far restare la figlia all’Isola dei Famosi, ma in uno dei suoi messaggi ha parlato di “bullismo” che sarebbe stato compiuto contro di lei. “Vota Mercedesz, vota contro il bullismo”, ha scritto in una delle sue stories, e ancora: “Che brutto il bullismo. Ora povera Memi non piò nemmeno parlare con nessuno.

Ma di preciso che male sta facendo di esatto? Domani sarà un problema anche se respira?”.

Le parole di Eva Henger sul bullismo

Eva Henger avrebbe etichettato come “bullismo” il comportamento avuto da Edoardo Tavassi nei confronti di sua figlia all’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina infatti sarebbe stato infastidito dalle attenzioni riservate alla naufraga al nuovo arrivato, Luca Daffré. Come andranno a finire le cose tra i due? Mercedesz è approdata all’Isola senza nascondere il suo interessamento verso Edoardo Tavassi, che però ha finito per perdere la fiducia nei suoi confronti.