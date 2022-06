Eva Henger dopo l’incidente: “Non potrò camminare per parecchio tempo”

Eva Henger torna a parlare dell'incidente che ha avuto ad aprile: non potrà camminare per parecchio tempo, ma è un altro pensiero a distruggerla.

Dopo il terribile incidente in Ungheria, Eva Henger è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata nella sua casa di Roma. L’ex porno star non potrà camminare ancora per parecchi mesi, ma è grata alla vita. Non può fare a meno di pensare, però, alla coppia che ha perso la vita nell’impatto.

Eva Henger dopo l’incidente

Intervistata dal settimanale Novella 2000, Eva Henger ha parlato del brutto incidente avuto a fine aprile in Ungheria. Lei e il marito Massimiliano Caroletti viaggiavano a bordo della loro auto, quando un’altra vettura li ha colpiti in pieno. L’ex pornostar è stata ricoverata in ospedale fino a qualche giorno fa e ha subito parecchi interventi, mentre le condizioni del consorte sono apparse subito poco preoccupanti. Purtroppo, però, la coppia di coniugi che viaggiava nell’altra automobile ha perso la vita.

Eva ha ammesso che è riuscita a superare questo periodo grazie alla fede, che non l’ha mai abbandonata.

Le parole di Eva Henger

Eva ha dichiarato:

“Spesso ho molto dolore all’osso sacro e al bacino. Ho tanta voglia di tornare alla normalità. (…) Vi confesso che uscita dalla clinica mi sono fermata al centro commerciale per fare la spesa in carrozzina. Quel giorno stavo proprio bene, pensavo al mio ritorno a casa. (…) Io ho dolore fisico ma continuo a pensare a ciò che è successo e alla coppia di anziani che è morta scontrandosi con noi. Appena potrò ho intenzione di andare a porgere loro un saluto al cimitero”.

La Henger è distrutta e per parecchio tempo non potrà camminare.

Utilizza una sedia a rotelle, ma non è tanto il dolore fisico a farla star male, quanto quello mentale. Non può fare a meno di pensare alla coppia che ha perso la vita nell’incidente.

La fede è stata la sua ancora di salvezza

In questo periodo bruttissimo, Eva si è aggrappata tantissimo alla fede, da sempre punto cardine della sua esistenza. Ha ammesso:

“Voglio andare a visitare anche la Vergine delle Tre Fontane qui a Roma, sono molto devota e grata per essere ancora qui”.

Appena starà meglio, la Henger si recherà in pellegrinaggio nei luoghi che le sono più cari e andrà anche in Ungheria, per visitare la tomba dei coniugi che sono morti nell’incidente.