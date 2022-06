Eva Henger fuori dall’ospedale ma costretta in carrozzina: come sta

Eva Henger ha finalmente lasciato l'ospedale e ha confessato quali sarebbero le sue condizioni attuali.

Dopo il terribile incidente d’auto avuto lo scorso 29 aprile Eva Henger ha potuto finalmente lasciare l’ospedale ma le sue condizioni non sarebbero ancora ottimali e, per questo, l’ex attrice è costretta alla carrozzina.

Eva Henger uscita dall’ospedale

Per oltre un mese Eva Henger è rimasta in ospedale e ha dovuto subire alcuni interventi per via delle fratture riportate nel drammatico incidente avuto lo scorso 29 aprile (mentre si trovava in Ungheria con il marito Massimiliano). Oggi l’attrice ha finalmente potuto lasciare il nosocomio e lei stessa ha confessato di essere costretta alla carrozzina: “A volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino. Invece quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati ad un centro commerciale a fare la spesa è stato bellissimo.

Quel giorno stavo proprio bene, anche se stavo sulla carrozzina”, ha dichiarato la madre di Mercedesz Henger.

Il terribile incidente

Nell’incidente avuto da Eva Henger e suo marito hanno perso la vita due anziani e l’ex attrice ha confessato di piangere spesso per ciò che è accaduto. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, ma sembra che i due abbiano avuto uno scontro frontale con l’auto che procedeva a grande velocità.

“La prima cosa terribile è che Massimiliano era come morto…”, ha detto l’ex attrice, e ancora: “Sì ogni persona reagisce diversamente al trauma, io non riuscivo a svenire nonostante le ferite gravi, lui invece ha perso conoscenza quasi subito”.