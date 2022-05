Eva Henger, il primo incontro col marito dopo l’incidente: la reazione

Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti hanno avuto modo di rivedersi dopo il grave incidente stradale da loro avuto nei giorni scorsi.

Alla Clinica Parioli della Capitale, Eva Henger ha finalmente ricevuto la visita di suo marito, Massimiliano Caroletti, che nei giorni scorsi era stato ricoverato in un altro ospedale dopo il grave scontro d’auto avuto mentre erano insieme.

Eva Henger: l’incontro col marito

Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, ha postato sui social la foto del loro primo incontro a seguito dell’incidente stradale da loro avuto in Ungheria (e dove avrebbero perso tragicamente la vita due persone). I due erano stati ricoverati in due ospedali diversi e non vedevano l’ora di potersi riabbracciare. Caroletti ha postato sui social una foto dove lo si vede baciare l’ex attrice, sdraiata sul letto d’ospedale.

“Finalmente dopo tanti giorni riesco di nuovo a baciarti .. ed è come il primo bacio che ci siamo dati! Ti amo immensamente vita mia”, ha scritto il marito di Eva Henger nella didascalia all’immagine.



Eva Henger: come sta

Nei giorni scorsi l’ex attrice è più volte intervenuta in collegamento a Pomeriggio Cinque fornendo delucidazioni sulle sue condizioni di salute e sui delicati interventi che dovrà subire a causa delle numerose fratture riportate a seguito dell’incidente.

“Non lo auguro a nessuno”, ha detto l’ex attrice, e ancora: “Io non riuscivo a svenire, nonostante le mie ferite fossero più gravi. Lui invece ha perso la conoscenza poco dopo. Io continuavo a guardarlo e a un certo punto ho pensato fosse morto”.

I due si stavano recando in Ungheria per acquistare un cane da regalare alla figlia, Jennifer, fortunatamente rimasta a casa ad attendere il loro ritorno.