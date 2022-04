Eva Henger ricoverata in ospedale per un grave incidente d’auto: cos’è successo

Eva Henger sarebbe stata portata d'urgenza in ospedale a causa di un incidente d'auto.

Eva Henger sarebbe rimasta vittima di un grave incidente d’auto mentre si trovava insieme al marito Massimiliano Caroletti in Ungheria, nella sua città natale.

Eva Henger: l’incidente d’auto

Eva Henger e suo marito Massimilaino sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dopo un brutto incidente d’auto.

L’incidente sarebbe avvenuto a Kaposvar, la città ungherese in cui è nata l’ex attrice. “Le condizioni di Eva e Massimiliano sono parse subito complicate, trasportati di corsa in eliambulanza”, ha fatto sapere Alessandro Rosica, che ha anche aggiunto che l’ex attrice sarebbe stata operata a una gamba mentre suo marito avrebbe riportato una frattura allo sterno. Al momento i canali ufficiali dei due non hanno svelato ulteriori notizie sulle loro attuali condizioni di salute e in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.

Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi

Non è chiaro se la figlia di Eva Henger, Mercedesz, sia stata messa al corrente di quanto accaduto a sua madre. La giovane naufraga si trova all’Isola dei Famosi e in tanti sono impazienti di sapere se romperà il silenzio in merito a quanto accaduto a sua madre (se la produzione dovesse metterla al corrente). Per ora nessuna delle persone vicine a Eva Henger o il suo entourage hanno proferito parola in merito all’incidente o alle persone rimaste coinvolte.