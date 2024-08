Eva Longoria: Kamala Harris presidente? "She se puede"

Chicago, 23 ago. (askanews) – “She se puede”, “Lei può”. È lo slogan che l’attrice Eva Longoria, citando la comunità latina a cui appartiene, ha lanciato il suo sostegno a Kamala Harris presidente dal palco della convention democratica di Chicago.

“Lasciatemi dire che nella comunità latina, nella nostra comunità, abbiamo un detto, ‘sì se puede’, che significa sì. Significa ‘yes we can’ ma stasera sono qui per dirvi che ‘yes she can’ lei può, quindi diremo ‘she se puede’ – ha detto – Quindi, quando qualcuno vi chiederà se è pronta a guidare questo Paese, noi diremo ‘she se puede’. Quando qualcuno vi chiederà se è qualificata per questo lavoro, noi diremo ‘she se puede’. Quando qualcuno si chiederà se sarà la prima donna presidente degli Stati Uniti, noi diremo ‘she se puede’”.