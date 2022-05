Eva Mireles, chi era l’insegnante uccisa nella sparatoria in Texas

In tutto 21 vittime della follia armata di un 18enne e fra loro anche la dolce Eva Mireles: ecco chi era l’insegnante uccisa nella sparatoria in Texas

Eva Mireles è una delle 21 vittime complessive della strage alla Robb Elementary School di Uvalde, Texas, e capire chi era l’insegnante uccisa nella sparatoria mortale scatenata dal 18enne Salvador Ramos equivale a sottolineare ancora di più il peso di una mattanza che sta facendo riflettere molto gli Usa di Joe Biden sul tema delle armi.

Fra le vittime ci sono 19 bambini, poi due adulti, uno dei quali era proprio Eva Mireles, una donna sportiva, dolce e protettiva che aveva cercato di “proteggere i suoi bambini”.

Chi era Eva Mireles

La 44enne era in forza al distretto scolastico della strage da 17 anni, e i media spiegano che era una vera sportiva. Eva era una praticante assidua di trekking e corsa sportiva, era sposata e aveva una figlia.

E sul profilo della scuola la sua frase campeggiava con orgoglio: “Adoro correre, fare escursioni e potresti vedermi spesso andare in bicicletta”. La zia di Eva, Lydia Martinez Delgado, ha affermato in lacrime con i giornalisti: “Mia nipote ha perso la vita in una sparatoria insensata”.

“Basta armi disponibili per tutti”

E ancora: “Sono furiosa per il fatto che queste stragi continuino, questi bambini sono innocenti, i fucili non dovrebbero essere facilmente disponibili per tutti.

Questa è la mia città natale, una piccola comunità di meno di 20mila abitanti. Non avrei mai immaginato che sarebbe successo qui”. Poi la chiosa: “Non tutti i fatti sono stati resi noti, ma ciò che possiamo fare è pregare per il nostro Paese, lo Stato, le scuole e soprattutto le famiglie di tutti”. Eva era moglie di un poliziotto, il 43enne Ruben Ruiz, addetto alla sicurezza del distretto scolastico di Uvalde.