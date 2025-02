Evacuare Gaza? Tajani: "Non devo commentare ogni dichiarazione di Trump"

Roma, 5 feb. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani – che domani sarà in Israele per una consegna di aiuti umanitari a Gaza – ha risposto malvolentieri, nel corso di una audizione congiunta davanti alle Commissioni estere di Camera e Senato, a una domanda di Laura Boldrini sulla reazione dell’Italia alle dichiarazioni esplosive di Donald Trump sulla possibilità di evacuare tutti i palestinesi dalla Striscia. Tajani dapprima non ha citato direttamente la conferenza stampa del presidente Usa, poi in chiusura del suo intervento, nuovamente sollecitato, il ministro ha replicato di aver già esposto la posizione dell’Italia che resta impegnata per la soluzione dei due Stati.

“Mi pare di essere stato chiaro sulla posizione italiana, quello che contano sono i fatti, non devo commentare le dichiarazioni. Quando ci sarà una proposta operativa vedremo” ha detto Tajani. “Per quanto riguarda l’evacuazione della popolazione civile da Gaza la risposta di Giordania ed Egitto è stata negativa, quindi mi pare che sia un po’ difficile”. Ancora sollecitato, Tajani ha proseguito: “Ho parlato un quarto d’ora, ripeto sempre la stessa cosa, ho detto qual è la nostra posizione, non è che devo commentare ogni dichiarazione di Trump. Vedremo quando ci saranno delle proposte concrete. Ho detto qual è la posizione del governo italiano per due popoli e due Stati, o detto addirittura che siamo pronti a inviare militari italiani per una missione di riunificazione della Striscia di Gaza con la West Bank, di più non so cosa dire, credo di essere stato chiaro, l’italiano non è un’opinione, non ho cambiato idea né il governo ha cambiato idea”.

