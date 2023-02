Evacuata stazione di Mosca: presente uomo con ordigni

Arrestato un uomo in una stazione ferroviaria a Mosca: trasportava mine antiuomo e un ordigno esplosivo.

La stazione ferroviaria “Kurskiy” di Mosca è stato evacuata a causa della presenza di un uomo equipaggiato con mine e un ordigno esplosivo.

Allarme terrorismo a Mosca: evacuata la stazione ferroviaria

Allarme terrorismo a Mosca, in Russia. La Polizia del luogo ha arrestato un uomo in una stazione ferroviaria della capitale russa mentre stava cercando di passare dai metal detector con due mine antiuomo e un ordigno esplosivo.

La Tass – agenzia di informazioni ufficiale della Russia – ha affermato che le forze che diverse mine e un ordigno esplosivo sono stati sequestrati a un uomo all’ingresso della stazione ferroviaria “Kurskiy”.

A renderlo noto all’agenzia sono state le stesse Forze dell’ordine, che hannop già arrestato il colpevole.

L’evacuazione e la paura dei cittadini presenti nella stazione

Anche l’ex agenzia di stampa statale sovietica, Ria Novosti, ha fatto sapere dell’allarme. Il piano seminterrato della stazione ferroviaria di Mosca è stato fatto evacuare per ragioni di sicurezza.

Tra i presenti c’era paura e panico.

Attualmente non si hanno altre notizie, ma non sembrerebbero esserci altri pericoli. L’azione dell’uomo arrestato sembrerebbe isolata e non legata ad atti terroristici più ampi.