Evacuation of children in Kramatorsk due to increased drone attacks

Nella giornata di giovedì, l’Ucraina ha preso una decisione cruciale: è stata ordinata l’evacuazione di bambini e dei loro tutori dalle aree circostanti la città di Kramatorsk. Questa misura è stata adottata in risposta a un incremento degli attacchi aerei russi, in particolare da parte di droni.

Kramatorsk, una città che prima del conflitto ospitava circa 147.000 abitanti, si trova a circa 20 chilometri dal fronte nella regione del Donetsk.

Questa area è diventata un punto nevralgico per le operazioni militari russe a partire dall’invasione dell’Ucraina nel, quando il Cremlino ha concentrato la propria potenza di fuoco qui.

Il contesto della decisione di evacuazione

Nell’autunno del 2022, il Cremlino ha annunciato l’annessione della regione industriale del Donetsk, insieme ad altre tre, nonostante non avesse il controllo militare completo su di esse. La situazione a Kramatorsk è diventata sempre più instabile, costringendo le autorità locali a prendere misure preventive per proteggere i cittadini più vulnerabili.

Le dichiarazioni ufficiali

In un comunicato pubblicato sui social media, il consiglio comunale ha avvertito: “A causa del deterioramento della situazione di sicurezza in alcune aree della comunità della città di Kramatorsk, è stata annunciata l’evacuazione obbligatoria delle famiglie con bambini.” Gli amministratori hanno esortato i residenti, in particolare le famiglie con bambini che sono ancora presenti, a lasciare immediatamente le zone colpite, accompagnati dai rappresentanti dei servizi di evacuazione.

La minaccia dei droni e le sue conseguenze

Kramatorsk ha subito nel tempo i segni della guerra, e ora alcune delle sue aree sono incluse negli ordini di evacuazione. Le autorità hanno segnalato un aumento degli attacchi da parte di droni di piccole dimensioni e a basso costo, che hanno cambiato radicalmente le dinamiche di combattimento lungo il vasto fronte. Questi droni, utilizzati con maggiore frequenza, hanno reso le operazioni militari più insidiose e hanno aumentato il rischio per i civili.

Un hub civile sotto pressione

Attualmente, Kramatorsk rappresenta il principale centro civile e la città di guarnigione nella regione del Donetsk sotto il controllo ucraino. Nel 2014, la città era stata brevemente occupata da separatisti sostenuti dal Cremlino, ma è stata riconquistata dall’Ucraina. La sua importanza strategica e civile rende la situazione ancora più critica, poiché gli attacchi russi continuano a minacciare la sicurezza dei suoi abitanti.

Le famiglie che ora si preparano a lasciare Kramatorsk affrontano un futuro incerto. L’evacuazione non è solo una questione di sicurezza, ma anche una misura necessaria per garantire il benessere dei più giovani, che in questo conflitto hanno già subito troppi traumi. La decisione di evacuare i bambini e i loro tutori è stata presa con la speranza di proteggere le vite e offrire un rifugio sicuro lontano dalle zone di conflitto.