Evacuato il British Museum dopo l'accoltellamento di un uomo

Londra, 8 ago. (askanews) – Evacuazione a Londra al British Museum, si tratta di una misura di prudenza dopo che un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver accoltellato una persona nei pressi del museo londinese. Secondo Scotland Yard si è trattato di un “fatto isolato” ed è stato escluso il movente terroristico, il museo è stato comunque evacuato per precauzione. La persona rimasta ferita non è in gravi condizioni. Il museo resta “temporaneamente chiuso” e la zona attorno a Museum Street è transennata.