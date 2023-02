Un minorenne evade con la scusa più vecchia del mondo: “Devo fare la pipì”, da quanto si apprende quel ragazzino “detenuto” a Padova è riuscito a gabbare i sorveglianti con questo stratagemma e a darsi alla fuga, allo stato è ricercato.

I media spiegano che il giovane era stato fermato dalla polizia locale per un controllo e pare si fosse rassegnato al fatto di dover trascorrere alcune ore in cella di di sicurezza, ma non era così.

“Devo fare la pipì”, poi però evade

Infatti con la semplice scusa di dover andare in bagno il 16enne in questione è fuggito. Il ragazzino era stato fermato venerdì scorso dagli agenti della Polizia locale di Padova perché già censito in atti giudiziari per piccoli precedenti.

Gli agenti lo avevano bloccato durante normali controlli di strada e portato in cella sicurezza. Lo scopo era affidarlo il giorno dopo ad una struttura per minori di Roma. Poi perà c’è stata l’evasione con “annesso bisogno” nella notte tra sabato e domenica: il 16enne avrebbe riferito di dover andare alla toilette per fare pipì.

Corridoio deserto e fuga immediata

Poi, approfittando del momento, è “riuscito tranquillamente a percorrere il corridoio e a scappare da una delle porte del comando”, come riferisce Fanpage.

L’allarme è scattato poco dopo ma il minore era già irreperibile e malgrado le immediate ricerche nei dintorni, non si è trovato più, non finora almeno. I media fanno sapere che al momento della fuga era vestito “con un maglione verde, un paio di pantaloni grigi e non aveva nemmeno le scarpe”. Il giovanotto poi sarebbe ferito ad una gamba per un incidente.