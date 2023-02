Evade dai domiciliari e va a casa della ex: arrestato

Evade dai domiciliari e va a casa della ex: arrestato

Dopo essere scappato si è recato a casa della ex, nei confronti della quale aveva un divieto di avvicinamento.

Era evaso dai domiciliari per recarsi a casa della ex fidanzata, completamente ubriaco. Nei confronti della donna aveva un divieto di avvicinamento, ma ha deciso di violarlo. Il gatto è accaduto in provincia di Siena.

I carabinieri di Colle Val d’Elsa hanno arrestato il 46enne con le accuse di evasione e di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il fatto è accaduto la sera del 30 gennaio.

L’uomo, ubriaco, è andato a casa della donna, ha forzato il portone d’ingresso e scavalcato una finestra del vano condominiale, riuscendo ad arrivare sul balcone e cercando di fare irruzione nell’abitazione.

La donna ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati sul posto mentre l’uomo stava ancora urlando dal balcone. Lo hanno arrestato in flagranza di reato ed è stato giudicato con rito direttissimo. Il 46enne è stato di nuovo collocato agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.