Evelina Sgarbi e il no al GF Vip: “Non intendo alimentare questa polemica”

Evelina Sgarbi ha rotto il silenzio in merito alla polemica che l’ha vista protagonista a seguito del suo no al Grande Fratello Vip.

Evelina Sgarbi e il no al GF Vip

Evelina Sgarbi ha rifiutato l’offerta per partecipare al GF Vip, finendo per mandare su tutte le furie suo padre, Vittorio Sgarbi, che l’aveva esortata a prendere parte al programma e a non “sputare sopra al denaro”.

La figlia del noto critico d’arte – che per questo motivo avrebbe avuto con lui un’accesa lite – ha commentato la vicenda affermando: “Non voglio e non posso commentare la mia scelta perché l’agenzia di moda di cui faccio parte mi ha chiesto di non alimentare questa polemica”.

Dunque sembra chiaro che, a differenza di suo padre Vittorio Sgarbi, Evelina preferisca non dare adito alle voci che l’hanno interessata a causa del suo rifiuto al programma.

L’ira di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi ha persino affermato di aver litigato con la figlia, che non avrebbe voluto sentire ragioni in merito al suo consiglio di accettare la proposta per il GF Vip. “Temeva la pubblicità negativa, le chiacchiere, non le sembrava un programma degno di lei”, ha tuonato il critico d’arte, e ancora: “Balle, se una ha un carattere forte sa come difendersi, anche in un ambiente degradato, altrimenti significa che non ha una gran considerazione di sé.

A lei avevano offerto 100mila euro, che ci sputi sopra?”.