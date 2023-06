Evgeny Prigozhin in esilio in Bielorussia: nessun processo

Evgeny Prigozhin in esilio in Bielorussia: nessun processo

Per Evgeny Prigozhin, capo della Wagner, nessun processo, ma si prepara un esilio in Bielorussia.

Per Evgeny Prigozhin, capo di Wagner, si prepara un esilio in Bielorussia. Putin appare sempre più debole.

Evgeny Prigozhin in esilio in Bielorussia: nessun processo

Per Evgeny Prigozhin si prepara un esilio in Bielorussia e un futuro incerto, dopo la ribellione che lo ha visto lanciare lanciare le truppe Wagner dal sud della Russia verso la capitale, per poi accettare un accordo e ordinare il dietro-front. Un’intesa che è stata mediata dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e motivata dalla necessità di sventare uno scontro nella capitale, che avrebbe potuto portare la Russia ad una guerra civile. Le dinamiche dell’ammutinamento del fondatore della Compagnia Militare Privata Wagner restano oscure, ma la sfida più grande al presidente russo per il momento sembra rientrata. Un convoglio con miliziani del gruppo Wagner ed equipaggiamenti militari è uscito da Rostov-sul-Don, come comunicato da Vasily Golubev, il governatore della omonima regione, sul canale Telegram. La situazione sembra tornata tranquilla ma l’ente statale di gestione delle autostrade ha fatto sapere che “restano in vigore le limitazioni del traffico lungo l’autostrada M-4 nelle regioni di Tula e Mosca” mentre via libera per la circolazione da e per Rostov.

La breve ribellione ha posto l’attenzione sulla vulnerabilità tra le forze governative russe o l’impossibilità di agire, visto che gli uomini del gruppo Wagner sono entrati con veicoli blindati nella città di Rostov-sul-Don e sono partiti e sono partiti verso Mosca senza incontrare resistenza. La capitale si era preparata con posti di blocco con veicoli blindati e dislocando truppe nella parte sud della città. Circa 3.000 soldati ceceni sono stati ritirati dai combattimenti in Ucraina e sono andati in Russia. L’accordo confermato dal Cremlino prevede che Prigozhin vada in esilio in Bielorussia, Paese alleato che sostiene l’invasione dell’Ucraina. Decadranno le accuse di organizzazione di insurrezione armata, per cui avrebbe rischiato fino a 20 anni e non saranno perseguitati i combattenti Wagner che hanno partecipato alla rivolta.

Prigozhin ha chiesto la testa del ministro della Difesa Sergei Shoigu

Prigozhin, con un messaggio audio postato sui canali Telegram, ha ordinato alle truppe di tornare alle basi in Ucraina, dove hanno combattuto al fianco dei contigenti regolari, con continue e crescenti polemiche da parte sua. Il fondatore e capo delle milizie mercenarie Wagner ha chiesto più volte la testa del ministro della Difesa Sergei Shoigu e del capo dello Stato maggiore Valery Gerasimov, offesi nei suoi interventi social. Prigozhin ha poi accusato le forze sotto il comando di Shoigu di aver attaccato i campi Wagner e di aver ucciso “un numero enorme di nostri compagni“. Vladimir Putin ha promesso di punire chi ha organizzato la rivolta armata. In un videomessaggio alla nazione, il presidente russo ha definito la ribellione un “tradimento“, ma per il momento Prigozhin è stato graziato. “L’obiettivo più alto di Putin era evitare spargimenti di sangue e scontri interni con risultati imprevedibili” ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitri Peskov. La ribellione sedata con questo accordo e chissà quali privati compromessi rischia di far apparire Putin più debole.