Fin dall'antichità, il gioco d'azzardo ha sempre affascinato le persone. Dalla Cina del 2300 a.C. all'odierna Las Vegas, questo mondo è in continua evoluzione. Complice anche l'avvento del web, che ha permesso a tutti gli appassionati di giocare in maniera sicura e controllata, comodamente a casa propria.

Il fascino del casinò è qualcosa che ha spesso influenzato tantissime persone, tra cui anche registi per la realizzazione di film iconici, come il famosissimo James Bond in Casinò Royale.

Las Vegas resta una delle tappe turistiche più gettonate d’America e anche grandi nomi come Monte Carlo e il Grand Casinò di Venezia sono in grado di stimolare la mente e la fantasia di molte persone.

Il rumore delle slot machine, il gioco di luci, l’eleganza e il fascino dei croupier, ancora oggi i casinò sono considerati come un mondo che va quasi oltre alla realtà. Ma non è solo la loro atmosfera a rendere così affollate le sale, ma è l’interesse e la passione di molte persone per il gioco d’azzardo.

Con le nuove tecnologie negli ultimi vent’anni, queste persone oggi hanno modo di godere delle piattaforme online casino, dove è possibile usufruire dell’intrattenimento dei casinò stando comodamente seduti sul proprio divano.

Ma qual è la strada che questo magico mondo del gioco d’azzardo ha percorso per arrivare fino ai nostri computer?

Una storia che parte dal 2000 a.C.

Da sempre il gioco d’azzardo ha affascinato le persone, fin dai tempi degli antichi romani, che scommettevano sui risultati degli incontri tra gladiatori. Ma in realtà le prime testimonianze riguardo la tendenza a scommettere arrivano già dal 2300 a.C., in Cina.

Sono stati inoltre trovati alcuni dadi risalenti al 1500 a.C., dagli antichi Egiziani, e per questo riuscire a capire quando il gioco d’azzardo sia realmente stato inventato non è facile.

Il discorso risulta essere un po’ diverso per quanto riguarda invece l’apertura del primo casinò: prima del 1638 infatti sappiamo per certo che non esisteva un luogo ufficiale e a norma di legge dover poter giocare d’azzardo.

In quell’anno ebbe il suo debutto il Grand Casinò di Venezia, il primo nella storia, che fu aperto durante il carnevale per consentire il suo regolare svolgimento senza che vi fosse gioco d’azzardo illegale a rovinarlo.

Verso la fine del 1700 presero così piede numerose case da gioco (così venivano chiamate al tempo) in tutta l’Europa continentale, coinvolgendo anche zone come Baden-Baden e Wiesbaden in Germania, o Monte Carlo.

Questi primi casinò erano più simili a sontuosi palazzi piuttosto che semplici luoghi di ritrovo per giocare, ciò perché frequentate soprattutto da persone dell’alta società.

La situazione era invece ben diversa oltreoceano, dove il gioco d’azzardo era riservato ad attività da bar e non esistevano luoghi ufficiali dove svolgerlo, fino a quando non venne creata Las Vegas.

La città del peccato: Las Vegas

Era il 1905 e un gruppo di operai stava lavorando a una ferrovia, con la costruzione di alcuni binari per collegare Las Vegas alla costa del Pacifico e altre città della regione.

Il gioco d’azzardo nacque tra di loro, in quanto avevano bisogno di un luogo di svago, e in pochissimo tempo questo trasformò Las Vegas nella città del peccato, soprannome con cui è conosciuta anche tutt’oggi.

Si sviluppò in un battito di ciglia una società dominata dai vizi, con il gioco d’azzardo come protagonista, ma in cui presero a girare in maniera incontrollata anche alcol e prostituzione.

Questa situazione non perdurò a lungo, in quanto le attività locali non ci misero molto a scoprirlo, intervenire e porne fine.

Questo servì da monito e lo stato del Nevada mise fuori legge il giorno d’azzardo per circa vent’anni, fino al 1931. Ciò non sembrò però servire a molto, se non a rendere il gioco d’azzardo un’attività clandestina che si svolgeva lo stesso negli scantinati.

Furono davvero molte le sale da gioco create illegalmente e, essendo fuori dal controllo delle autorità, numerose finirono in mano alla criminalità.

Quando la legge sul proibizionismo venne sciolta, legata anche al gioco d’azzardo, tutte queste case da gioco emersero, di cui il primo fu il Golden Gate.

Nonostante fosse stato il primo, questo non fu in realtà il più famoso, sorpassato nel 1941 dal primo resort del gioco d’azzardo, dove vi erano presenti anche piscine e maneggi: El Rancho Vegas.

L’evoluzione dei casinò dal dopoguerra a oggi

In questi primi casinò erano disponibili tavoli da gioco dove era possibile giocare a BlackJack, Poker, ma anche roulette e slot machine, inventata già alla fine del 1800.

Dal momento in cui la legge permise la realizzazione di casinò, questi ebbero un vero e proprio boom, divenendo i luoghi d’intrattenimento più frequentati e sognati da turisti o abitanti del luogo.

Nel dopoguerra i casinò, soprattutto quelli di Las Vegas, vennero presi perciò in mano dalla criminalità organizzata, portando allo scoperto nomi importanti fino a noi, come quello di Al Capone, ma con la sua morte la mafia cominciò a perdere potere su questi luoghi.

Il fascino dei casinò poté così raggiungere il suo apice, ispirando da sempre anche le grandi pellicole, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove Las Vegas resta una meta tra le più ambite, per chi è appassionato.

L’ultima evoluzione da parte dei casinò sta infine avvenendo nei giorni nostri ed è cominciata circa una ventina di anni fa, quando internet è entrato nelle case di tutti.

La rivoluzione dei casinò online

La grande svolta dal punto di vista tecnologico arrivò circa 25 anni fa, quando tramite internet si poté cominciare ad effettuare delle transazioni economiche criptate e per questo ritenute sicure.

Il protocollo creato da Cryptologic venne adottato dalla maggior parte delle aziende di gaming in neanche 12 mesi e portò a una totale rivisitazione dell’intrattenimento digitale.

Il poter giocare ai giochi preferiti, anche relativi al casinò, stando comodamente seduti a casa era una possibilità che attirava davvero un grandissimo numero di utenti.

Tra i primi giochi ebbero sicuramente un enorme successo Blackjack online o una primitiva versione di “21”, ma presto vennero create anche delle versioni virtuali delle slot machine che ebbero un grandissimo riscontro.

In Italia questa rivoluzione arrivò molto dopo, circa nel 2011 con il “decreto di Ferragosto” che legalizzò le sale da gioco virtuali e permise loro di ottenere successo anche nel nostro Belpaese.

Ad oggi i casinò online vantano migliaia di visitatori al giorno, sono molti gli appassionati che hanno possibilità di accedervi con sicurezza, giocare a centinaia di titoli anche famosi, grazie alla licenza rilasciata dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ex AAMS, che certifica un gioco sicuro, legale e responsabile.

Conclusioni

Il gioco d’azzardo fa parte della storia dell’uomo ormai da millenni. Nel corso del tempo si è evoluto e trasformato, non solo nei giochi e le proposte offerte, ma anche nelle modalità, fino ad arrivare a oggi con la possibilità del gioco online.

Internet ha portato, infatti, a una grossa svolta, grazie a tutte le nuove tecnologie che permettono transazioni sicure e un gioco controllato da parte delle autorità competenti, e offre la possibilità agli appassionati di giocare stando comodamente a casa propria.