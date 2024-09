Ewan McGregor festeggia la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Roma, 13 set. (askanews) - Tanti fan a Hollywood per Ewan McGregor che ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame. Per l'inaugurazione, l'attore britannico di film che vanno da "Trainspotting" a "Star Wars" e di serie come "Fargo", era accompagnato dalla famiglia e dalla moglie Mary Elizabeth Wins...

Roma, 13 set. (askanews) – Tanti fan a Hollywood per Ewan McGregor che ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame. Per l’inaugurazione, l’attore britannico di film che vanno da “Trainspotting” a “Star Wars” e di serie come “Fargo”, era accompagnato dalla famiglia e dalla moglie Mary Elizabeth Winstead, oltre che dal collega Hayden Christensen e dal regista Mike Mills.

“È davvero bello – ha detto McGregor – non avevo idea che ci fosse così tanta gente qui, non me lo aspettavo. È questo che lo rende davvero bello: tutti questi fan dei miei film qui”.