Ex ballerino di Amici si sposa: “Sono l’uomo più felice del mondo”

L’ex ballerino di Amici Michele Nocca ha chiesto al suo compagno di sposarlo: i due hanno annunciato il loro fidanzamento tramite social senza nascondere tutta la loro felicità.

Michele Nocca si sposa

Fiori d’arancio in vista per il ballerino e coreografo Michele Nocca: sui social lui stesso ha rivelato di aver fatto la proposta di nozze al compagno John Azzopardi con un prezioso anello di fidanzamento.

“Ha detto sì! Sono l’uomo più felice del mondo”, ha scritto il ballerino, condividendo una sua foto in cui è ritratto sorridente accanto al fidanzato, che mostra l’anello al suo dito.

“Sono letteralmente al settimo cielo dalla felicità! Non avrei potuto chiedere una proposta più magica. È stato tutto perfetto, soprattutto vedere l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita che si mette in ginocchio chiedendo di iniziare questo nuovo capitolo della nostra vita insieme! Mi completi in tanti modi.

Siamo una cosa sola e lo saremo per sempre! Ho detto sì ora e non vedo l’ora di dire sì di nuovo! Ti amo immensamente amore mio“, ha scritto l’hair stylist originario di Malta dopo il fatidico sì.

Chi è Michele Nocca

Michele Nocca è noto al pubblico del piccolo schermo per la sua esperienza al serale di Amici 14, dove venne eliminato nel corso della seconda puntata. “Io lì dentro ho ricevuto tanti schiaffi e tante volte mi sentivo nullo, incapace, sfiduciato ma poi riuscivo sempre a ricaricarmi, a ritrovare la voglia di combattere e farmi valere“, ha dichiarato, e infatti in seguito ha continuato la sua strada nel mondo della danza, divenendo ballerino e coreografo di professione.

Michele Nocca: la carriera

La sua partecipazione ad Amici è stata per Michele Nocca un vero e proprio “trampolino di lancio” e lui stesso ha affermato di aver conservato grande ammirazione per Maria De Filippi e Garrison Rochelle, che gli hanno sempre dimostrato la loro fiducia. “IO E SOLAMENTE IO sono stato il creatore del mio presente: vivo di danza, ballando, coreografando, creando, progettando, grazie alla mia determinazione, ai mille viaggi, allo studio, ai rischi, ai sacrifici che io stesso ho fatto, come invece ho fatto delle scelte, forse irreversibili, che mi hanno probabilmente allontanato da alcune realtà, dove io sto poco bene, perché non accetto compromessi e meccanismi.

È bello festeggiare con voi la mia carriera, ricordando l’inizio di tutto, le parole di Maria, il supporto di Garrison, la vostra costante presenza”, ha dichiarato Michele Nocca in merito alla sua carriera nel mondo della danza.