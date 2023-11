Le autorità hanno rinvenuto il cadavere di una donna nel lago di Barcis, in Friuli: si pensa al caso dei due ex fidanzati scomparsi

Le autorità hanno rinvenuto questa mattina il cadavere di una donna nel lago di Barcis, in Friuli. Al momento, non ci sono conferme che la salma sia quella di Giulia Cecchettin. A riportare la notizia per primo è stato ‘Quarto Grado’: sono in corso le indagini per capire di chi sia il corpo senza vita.

Trovato il cadavere di una donna nel lago di Barcis: il messaggio

“È una notizia che non avremmo mai voluto dare, ma un cadavere è stato recuperato nelle ultime ore nei fondali del lago di Barcis in provincia di Pordenone da parte dei vigili del fuoco. Si tratta ora di capire se il corpo di questa giovane donna è quello di Giulia“ – così scrive sul profilo Instagram Gianluigi Nuzzi, parlando del ritrovamento di questa mattina avvenuto nelle vicinanze di Pordenone, proprio dove le autorità stavano concentrando i loro sforzi nelle ricerche di Giulia Cecchettin.

Trovato il cadavere di una donna nel lago di Barcis: le ricerche

Ed è ormai da più di qualche giorno che proseguono le ricerche dei due ex fidanzati scomparsi, visti per l’ultima volta mentre erano insieme. La svolta nelle indagini c’è stata nella giornata di ieri quando, a seguito dell’avvistamento di alcune tracce di sangue che sono state rinvenute nel parcheggio di Fossò, Filippo Turetta era stato iscritto al registro degli indagati per tentato omicidio.