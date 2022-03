Ex Ilva, Acciaierie d’Italia chiede cassa integrazione per 2500 dipendenti di Taranto

Acciaierie d'Italia ha comunicato che, per un totale di 3000 dipendenti (2500 a Taranto), è stata chiesta la Cassa Integrazione dal 28 marzo.

Acciaierie d’Italia, società che ha in gestione gli stabililmenti dell’ex Ilva, ha chiesto la cassa integrazione per un totale di 3000 dipendenti dei quali 2500 prestano servizio nella sede di Taranto. Il periodo interessato dal provvedimento avrà una durata di 12 mesi dal 28 marzo al 27 marzo 2023.

“Non vogliamo essere complici di un progetto che prefigura un disastro ambientale, sociale e industriale”, sono le parole del segretario generale della Uilm Rocco Palombella.

Ex Ilva, chiesta la cassa integrazione per un totale di 3000 persone

Alla base del provvedimento – si legge dal documento firmato dal capo del personale Ferrucci – vi sono esigenze legate ad un piano di ristrutturazione e di investimenti che comprenderà, tra le altre cose, il rifacimento dell’Altoforno 5, oltre che “investimenti per la costruzione di un nuovo forno elettrico, investimenti tecnici e miglioramento qualità, adeguamento e upgrade ambientale degli impianti esistenti”.

È stato inoltre precisato che in tale piano sarà prevista, almeno inizialmente, una diminuzione della produzione di acciaio giornaliera che passerà dalle attuali 20mila tonnellate alle 15mila tonnellate. Ciò determinerà uno “strutturale squilibrio il rapporto costi-ricavi dell’intero ciclo produttivo gestito da Acciaierie d’Italia” nonché “una riduzione del personale presente, oltre a dover gestire momentanee inattività dello stesso, derivanti da temporanee fermate, parziali o anche totali, di tutti gli impianti dei diversi siti a valle del ciclo produttivo a caldo di Taranto”.

Uilm Nazionale: “Lenta e incessante la distruzione dell’ex Ilva sulla pelle dei lavoratori”

Nel frattempo il segretario generale Rocco Palombella in un comunicato diramato sul sito istituzionale ha criticato duramente la procedura avviata dalle Acciaierie d’Italia dichiarando che si tratta di una “lenta e incessante la distruzione dell’ex Ilva sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini”. Ha poi aggiunto: “Dopo due anni e mezzo di cassa integrazione unilaterale, prima ordinaria e poi Covid, rinnovata ogni tredici settimane per migliaia di lavoratori, Acciaierie d’Italia ha avviato la procedura di cassa integrazione straordinaria per tremila persone, al momento per un anno, senza nemmeno la presentazione di un piano industriale.

Tutto questo avviene nell’indifferenza del Governo, socio tramite Invitalia di Acciaierie d’Italia, e in un contesto di mercato che fa registrare record per la produzione di acciaio”.